Gaza, vazhdojnë përpjekjet e kërkimit për palestinezët e vrarë në sulmet izraelite

Përpjekjet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë në qytetin perëndimor të Gazës për të rikuperuar trupat e palestinezëve të vrarë në sulmet izraelite, raporton Anadolu.
Ekipet po përdorin makineri të rënda të ofruara nga Egjipti për të arritur te viktimat nën rrënoja.
Ushtria izraelite sot nisi një valë të re sulmesh në Rripin jugor dhe verior të Gazës, duke shënuar një tjetër shkelje të një armëpushimi të brishtë në fuqi që nga 10 tetori.
Dëshmitarët i thanë Anadolu-t se ushtria izraelite kreu sulme ajrore në qytetin jugor të Rafahut, i cili është plotësisht në “zonën e verdhë” të kontrolluar nga ushtria. Zjarr i pakontrolluar u lëshua nga automjetet ushtarake izraelite drejt Rafahut verior, shtuan ata.
Artileria izraelite bombardoi disa vende në lindje të qytetit Khan Younis, mes zjarrit nga helikopterët, sipas dëshmitarëve.
Jabalia Lindore në Rripin verior të Gazës u shënjestrua nga helikopterët izraelitë si dhe lindja e qytetit të Gazës e cila u vu nën zjarr nga automjetet ushtarake.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, më shumë se 390 persona u vranë dhe mbi 1.060 u plagosën në shkeljet e armëpushimit nga Izraeli në enklavë që nga 10 tetori.
Izraeli ka vrarë 70.700 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë dhe ka plagosur mbi 171 mijë në sulmet në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, të cilat kanë vazhduar pavarësisht armëpushimit.