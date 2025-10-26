Gaza: Vështirësitë për mbijetesë vazhdojnë mes kushteve të rënda

Raporton Hani Mahmoud nga Gaza City
Në tregjet e qytetit të Gazës po shfaqen gjithnjë e më shumë produkte, por problemi kryesor nuk është mungesa e tyre, por çmimet e larta që shumica e banorëve nuk mund t’i përballojnë.
Banorët po përballen çdo ditë me rritjen e shpejtë të çmimeve, si pasojë e pengesave në futjen e ndihmave humanitare në Rripin e Gazës.
Familjet tregojnë se kalojnë orë të tëra duke kërkuar ujë të pastër dhe shpesh duhet të ecin në distanca të gjata për ta siguruar.
Gjithashtu, ofrimi i shërbimeve për familjet e zhvendosura mbetet një sfidë e madhe.
Megjithëse armëpushimi i brishtë po mbahet dhe në Gaza City nuk ka bombardime aktive, përpjekja për mbijetesë në këto kushte të vështira vazhdon çdo ditë. /mesazhi