Gazetarët ecin nëpër rrugët e Gazës për të njoftuar armëpushimin mes errësirës

Një video e publikuar nga fotografi palestinez Anas Ayyad tregon gazetarin Saleh al-Jafarawi dhe disa kolegë të tjerë, të veshur me jelekë të shtypit, duke ecur nëpër rrugët e errësuara të Gazës veriore gjatë ndërprerjes totale të energjisë elektrike.
Në video, ata dëgjohen duke thirrur për t’u treguar banorëve se është arritur një marrëveshje për armëpushim, duke përhapur lajmin në mënyrë tradicionale, në mungesë të komunikimit digjital apo mediave operative.
Ky gjest i gazetarëve është pritur me emocion nga banorët, që prej ditësh prisnin konfirmimin zyrtar të ndalimit të luftimeve pas dy vitesh lufte shkatërruese në Rripin e Gazës. /mesazhi