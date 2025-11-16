Gazetari britanik Sami Hamdi kthehet në Londër pas ndalimit në SHBA

Gazetari dhe komentatori politik britanik, Sami Hamdi, është rikthyer në Londër pasi u mbajt për më shumë se dy javë në një qendër të paraburgimit të emigracionit në Shtetet e Bashkuara.
Hamdi ndodhej në një tur ligjëratash në SHBA kur viza e tij u anulua papritur. Sipas mbështetësve të tij, administrata e presidentit amerikan Donald Trump e ka shënjestruar për shkak të qëndrimeve të tij pro-palestineze.
Bashkëshortja e tij, Soumaya Hamdi, tha se familja ka kaluar një periudhë shumë të vështirë dhe se ndalimi i tij tregon gjendjen e lirisë së fjalës nën administratën Trump. Ajo theksoi se aktivizmi i Sami-t në mbështetje të Palestinës ishte arsyeja kryesore e arrestimit. /mesazhi