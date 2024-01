Gazetari shtetas kanadez i zhdukur në Gaza

Gazetari shtetas kanadez dhe punonjësi i ndihmës Mansour Shouman është zhdukur në Gaza, me shqetësimin se ai mund të ishte arrestuar ose vrarë nga ushtria izraelite ndërsa udhëtonte midis Khan Younis dhe Rafah më 23 janar.

Shouman, një inxhinier me diploma nga universitetet kanadeze, kishte jetuar në qytetin e Gazës me gruan dhe pesë fëmijët e tij që nga viti 2022.

Zyrtarët kanadezë po monitorojnë nga afër situatën dhe mbajnë kontakte të drejtpërdrejta me familjen, por për shkak të konsideratave të privatësisë, asnjë informacion i mëtejshëm nuk është bërë i ditur. /mesazhi

A message to @JustinTrudeau

You have a citizen who has been abducted by the IDF. His safety is important, as is the safety of all of the innocent people of Gaza.

Everyone please follow @ShoumanMansour pages for directions and make sure the government of Canada acts swiftly. pic.twitter.com/pEiqC4ayrw

— Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman504) January 28, 2024