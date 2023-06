General Motors po zhvillon rripa të sigurimit me ngrohje

Gjiganti amerikan i makinave, General Motos aktualisht po zhvillon rripa të sigurimit me ngrohje.

Regjistrimet e patentave të publikuara nga uebsajti amerikan GM Authority tregojnë se General Motors është duke punuar në rripat e sigurimit të prehrit që mund të ngrohen në mënyra të ndryshme, transmeton Telegrafi.

Një dizajn përdor një material poroz i cili mund të lëshojë ajrin e ngrohur nga sistemi i ventilimit të makinës, derisa një tjetër përdor elementë termoelektrikë për të krijuar nxehtësi – në të njëjtën mënyrë si funksionojnë sediljet me ngrohje ose batanijet elektrike.

Megjithatë, General Motors nuk është e para që ka shfaqur idenë e një rripi me nxehtësi.

Në janar të këtij viti, një gjigant gjerman i pjesëve të automobilave ZF – ndoshta më i njohur për furnizimin e transmisioneve automatike me gjashtë shpejtësi për linjën BMW dhe “Ford BA Falcon and Territory” – publikoi detaje të rripit të saj të sigurimit me ngrohje.

ZF argumentoi se diçka si një rrip sigurie me ngrohje mund të sigurojë komoditetin e shoferit dhe pasagjerit, duke çliruar gjithashtu energjinë e përdorur normalisht për sistemin e ngrohjes dhe ventilimit – duke rezultuar në një rritje të distancës së drejtimit deri në 15 për qind në makinat elektrike. /Telegrafi/