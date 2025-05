GHF përshëndet planin izraelit për lehtësimin e ndihmave në Gaza

Kreu i Fondacionit Humanitar për Gazën (GHF), një organizatë e mbështetur nga SHBA dhe Izraeli, ka përshëndetur vendimin e Izraelit për të lejuar ndihma humanitare në Gaza, duke e quajtur këtë një “hap të rëndësishëm ndërmjetësues”.

Jake Woods deklaroi për The Times of Israel se ky hap është “në përputhje me angazhimin që na është bërë për të shërbyer si mekanizëm kalimtar deri sa GHF të jetë plotësisht funksional”.

Ai shtoi se mekanizmi i ri i shpërndarjes së ndihmave nga GHF, përfshirë ngritjen e katër pikave të sigurta të shpërndarjes, pritet të fillojë punën brenda këtij muaji.

Woods gjithashtu theksoi se fondacioni ka siguruar financim nga komuniteti ndërkombëtar dhe do të vazhdojë të mobilizojë mbështetje për operacionet e tij.

Ndërkohë, Kombet e Bashkuara kanë deklaruar se nuk do të bashkëpunojnë me GHF, duke argumentuar se plani i tyre i shpërndarjes nuk është asnjanës, neutral dhe i pavarur. /mesazhi