Gilbert: Fundi i okupimit dhe gjenocidit është “i vetmi rrugëtim drejt shërimit”

Mjeku norvegjez Dr. Mads Gilbert, i cili ka punuar shpesh në Gaza si mjek emergjence, ka deklaruar se populli palestinez po përpiqet të përballojë traumën psikologjike të shkaktuar nga gjenocidi izraelit.
Në një intervistë për Al Jazeera, ai tha se “faktori më i rëndësishëm për shërimin në Gaza është ndalja e bombardimeve”, si dhe përfundimi i rrethimit dhe okupimit izraelit.
Sipas tij, siguria, ushqimi, uji dhe e ardhmja me dinjitet e palestinezëve janë aktualisht nën sulm.
“Çfarë po ndodh është plotësisht e kthyeshme,” tha Gilbert. “Çdo përpjekje për shërim në Gaza duhet të jetë e ndjeshme ndaj kulturës dhe të fillojë me ndalimin e okupimit dhe të këtij gjenocidi në vazhdim. Ky është i vetmi mënyrë për t’u shëruar.” /mesazhi