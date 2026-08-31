Gjashtë të akuzuar për barrikadat në veri, sot mbahet seanca gjyqësore

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë do të mbahet sot seanca gjyqësore në rastin e barrikadave të vendosura në veri të Kosovës në dhjetor të vitit 2022.
Në këtë rast janë të akuzuar Dushan Maksimoviq, Milosh Radosavljeviq, Nemanja Joloviq, Dushan Drobaq, Srdjan Vuçiniq dhe Nenad Orloviq.
Seanca e shqyrtimit fillestar, e caktuar në muajin korrik, ishte shtyrë pasi në gjykatë nuk ishin paraqitur dy nga të akuzuarit.
Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale, gjashtë të akuzuarit dyshohen se kanë organizuar dhe ngritur barrikada në komunat veriore të Kosovës.
Prokuroria pretendon se ata, në bashkëkryerje dhe duke përdorur forcë e dhunë, kanë penguar institucionet e Kosovës në ushtrimin e autoritetit shtetëror dhe në kryerjen e detyrave zyrtare.
Në aktakuzë thuhet se rrugët kryesore ishin bllokuar me kamionë të ngarkuar me zhavorr, ekskavatorë, autoambulanca, autobusë dhe automjete të tjera.
Barrikadat u ngritën në dhjetor të vitit 2022, në një periudhë tensionesh të larta në veri të Kosovës të lidhura me vendimet e Qeverisë së Kosovës për targat dhe dokumentet e hyrje-daljes për qytetarët serbë.
Serbët lokalë kishin kundërshtuar zbatimin e vendimit për targat e automjeteve dhe kishin bllokuar rrugët që çonin drejt pikave kufitare në Jarinj dhe Bërnjak.
Në ngritjen e barrikadave kishte ndikuar edhe arrestimi i ish-policit serb, Dejan Pantiq, në dhjetor të vitit 2022. Komuniteti lokal kishte kërkuar lirimin e tij dhe garanci për sigurinë.