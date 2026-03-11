Gjashtë të arrestuar për nxjerrje ilegale të thëngjillit në Vushtrri

Prokuroria Themelore në Mitrovicë ka bërë të ditur se në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, është realizuar një aksion në Komunën e Vushtrrisë, përkatësisht në fshatrat Bivolak, Zhilivodë dhe Stroc, pas dyshimeve për nxjerrje të paligjshme të thëngjillit në këto zona.
Sipas njoftimit, gjatë aksionit janë arrestuar gjashtë persona, ndërsa janë sekuestruar edhe disa mjete pune, përfshirë eskavatorë, kamioneta dhe një traktor.
“Prokuroria Themelore në Mitrovicë njofton opinionin publik se në koordinim me Policinë e Kosovës ka realizuar aksion në fshatrat Bivolak, Zhilivodë dhe Stroc të komunës së Vushtrrisë, përkitazi me dyshimet për nxjerrje ilegale të thëngjillit në këto lokacione. Gjatë aksionit janë arrestuar gjashtë (6) persona të cilët do të intervistohen nga policia. Po ashtu, janë sekuestruar tre (3) eskavatorë, gjashtë (6) kamioneta, dhe një (1) traktor, që dyshohen se janë përdorur për kryerjen e veprave penale”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Themelore të Mitrovicës.
Rasti është iniciuar për veprat penale “Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit” dhe “Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm”.