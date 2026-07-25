Gjashtë vjet pas hapjes, kështu flet Erdogan për Shën Sofinë

Impresione dhe për Samitin e NATO-s e Spanjën si fituese e Botërorit
Me rastin e mbushjes së gjashtë viteve nga rihapja e Shën Sofisë si xhami, Erdogan deklaroi se ndihet veçanërisht i lumtur, duke theksuar se rihapja e monumentit për adhurim myslimanë ishte një nder për Turqinë.
Presidenti turk, pas namazit të xhumasë, tha se puna e restaurimit dhe mirëmbajtjes së monumentit vazhdon, duke theksuar se Shën Sofia mbetet e hapur si për myslimanët ashtu edhe për të krishterët, si dhe për vizitorët nga e gjithë bota. Siç tha ai, “ky tempull, qoftë për shkak të karakteristikave të tij arkitekturore apo për shkak të pozicionit të tij në botë, është një vepër shumë e veçantë, një tempull shumë i veçantë”.
“Jemi të lumtur që, me rastin e 6-vjetorit, na u dha mundësia, falë Zotit, të rihapim xhaminë e madhe të Shën Sofisë për adhurim. Për këtë, sigurisht, jemi shumë të lumtur”, theksoi ai.
Duke iu referuar Samitit të NATO-s të mbajtur në Ankara, Erdogan tha se reagimet e udhëheqësve të huaj ishin veçanërisht pozitive. Siç tha ai, Turqia mori telefonata dhe mesazhe falënderimi pas ngjarjes, ndërsa pohoi se mikpritja e ofruar la përshtypjet më të mira tek pjesëmarrësit, përfshirë Presidentin e SHBA-së Donald Trump.
Së fundmi, duke komentuar fitoren e Spanjës në Kupën e Botës 2026, presidenti turk konfirmoi se kishte kontaktuar me telefon kryeministrin Pedro Sanchez për ta përgëzuar. Në të njëjtën kohë, ai shprehu dëshirën e tij që Turqia të fitonte një titull të madh ndërkombëtar të futbollit në të ardhmen, duke vënë në dukje se, pavarësisht fillimit të mirë të ngjarjes, nuk arriti ta përfundonte kursin e saj në mënyrën që dëshironte. /tesheshi