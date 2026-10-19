Gjashtëdhjetë raste të etheve të Nilit Perëndimor të regjistruara në Serbi

Që nga fillimi i sezonit të mbikëqyrjes më 1 qershor deri më 18 tetor 2026, në Serbi janë regjistruar 60 raste të etheve të Nilit Perëndimor, prej të cilave 49 me formën neuroinvazive të sëmundjes, njoftuan autoritetet shëndetësore, transmeton Anadolu.
Mes të prekurve janë 35 burra dhe 25 gra, ndërsa mosha mesatare e të infektuarve është 63,6 vjeç, thuhet në një njoftim nga Instituti i Shëndetit Publik i Serbisë “Dr. Milan Jovanoviq Batut”.
Numri më i madh i rasteve është regjistruar në Beograd, gjithsej 23.
Ethet e Nilit Perëndimor janë sëmundje sezonale që transmetohet nga mushkonjat e infektuara, ndërsa bartësi kryesor i virusit është lloji Culex pipiens, i pranishëm edhe në Serbi.
Sezoni i transmetimit të virusit në Serbi zakonisht zgjat nga qershori deri në nëntor.
Sipas të dhënave për sezonin e vitit 2026, deri më 14 tetor, raste të infektimit te njerëzit janë regjistruar edhe në 14 vende të Bashkimit Evropian dhe të Zonës Ekonomike Evropiane, përfshirë Italinë, Greqinë, Rumaninë, Spanjën, Francën, Gjermaninë, Kroacinë dhe Slloveninë.
Raste infektimi janë regjistruar edhe në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëri. Në 16 vende evropiane janë identifikuar gjithsej 208 zona të prekura nga virusi, më së shumti në Itali, Francë, Greqi dhe Rumani.