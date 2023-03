Disa mbetje mortore janë gjetur në fshatin Pogragjë të Gjilanit.

Këtë e ka konfirmuar për teve1.info Valon Osmani, zëdhënës i policisë për rajonin e Gjilanit.

“Dje me datën 27.03.2023 nga një qytetar jemi njoftuar se janë gjetur mbetje mortore. Për informata në lidhje me rastin ju lutem drejtohuni tek zyra për informim në DPP pasi që me rastin merren njesitë nga DPP”, ka thënë Osmani.