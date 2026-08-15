Gjenden mbetje mortore të tre personave në varrezën masive në Kalludër

Mbetje eshtërore të tre personave janë gjetur në fshatin Kalludër të Zubin Potokut, ndërsa dyshohet se mund t’u përkasin viktimave të luftës së fundit në Kosovë.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, mbetjet janë gjetur më 14 gusht 2026 nga njësitë përkatëse policore.
Pas ekzaminimit fillestar, eksperti mjeko-ligjor ka konstatuar se bëhet fjalë për mbetje me prejardhje njerëzore dhe me interes forenzik.
Rasti është duke u trajtuar nga organet kompetente, ndërsa mbetjet pritet t’i nënshtrohen procedurave të mëtejshme forenzike për të përcaktuar identitetin dhe rrethanat e rastit.
“Fsh. Kalludër, Zubin Potok / 19.04.1999 – NN. Me datën 14.08.2026 njësitë përkatëse policore kanë gjetur mbetjet eshtërore të tre (3) individëve, të cilat sipas ekspertit mjeko-ligjor janë me prejardhje njerëzore dhe janë me interes forenzik. Mbetjet eshtërore dyshohet që janë të viktimave të luftës së fundit në Kosovë”, thuhet në raportin 24-orësh të policisë