Gjenerata e re Porsche Panamera: Katër versione të elektrizuara dhe tre ekrane brenda

Prodhuesi gjerman i automjeteve ka publikuar imazhet dhe informacionet e para për gjeneratën e tretë Panamera. Modeli i ri i sedanit sportiv luksoz ka një brendshme më të digjitalizuar dhe do të jetë në dispozicion me katër versione të elektrizuara (E-Hybrid).

Pas një fushate mjaft të gjatë promocionale, ka ardhur koha për të prezantuar gjeneratën e re të Porsche Panamera, gjithashtu gjenerata e tretë e këtij modeli të prezantuar në vitin 2009. Edhe pse do të tundoheshim të themi se ky është në të vërtetë një ngritje e plotë e fytyrës, të gjitha panelet e trupit janë krejtësisht të reja. Për sa i përket dimensioneve, Porsche Panamera ka mbetur kryesisht e njëjtë. Vetëm gjatësia është rritur me 3 mm, në gjithsej 5052 milimetra. Gjerësia e saj është 1,938 mm, dhe lartësia e saj është 1,422 mm.

Sa i përket përshtypjes estetike, Panamera e re mori hyrje më të mëdha ajri në pjesën e përparme, fenerët LED Matrix (standarde) kanë një dizajn të ri, parafango janë zgjeruar dhe rrotat 21 inç janë gjithashtu në dispozicion të klientëve, ndërsa LED i pasmë rripi është më i ngushtë. Edhe spoileri i pasmë është ridizajnuar. Versioni Turbo E-Hybrid do të ketë spoilerë me hyrje të ndryshme ajri, një shpërndarës ajri në ngjyrën e trupit, majat e tubit të fundit të lyer me bronz dhe emblemat do të lyhen me një ngjyrë të re Turbonite.

Ndryshimet më të mëdha ndodhën brenda. Këtu, udhëtarët do të gjejnë jo dy, por tre ekrane. Kjo sepse, opsionalisht, Panamera e re mund të porositet me një ekran 10.9 inç për pasagjerin e përparmë – ashtu si motra e saj elektrike Taycan. Zgjedhësi i marsheve është zhvendosur pak në të djathtë të timonit. Kështu, tastiera qendrore u bë më e gjerë. Një zonë karikimi me induksion për telefonat celularë me funksion ftohjeje është standarde. Funksionet e ajrit të kondicionuar dhe ventilimit janë rishikuar gjithashtu.

Modelet e nivelit fillestar janë Panamera dhe Panamera 4 (me lëvizje me të gjitha rrotat). Në rastin e tyre, motori 2.9 litërsh V6 tani ofron më shumë fuqi, përkatësisht 353 kuaj/fuqi (+23 hp) dhe 500 Nm çift rrotullues (+50 Nm). Me këtë motor, Panamera arrin 100 km/h për 5,1 sekonda dhe shpejtësinë maksimale prej 272 km/h (Panamera 4 – 4,8 sekonda dhe 270 km/h).

Lajmi i madh janë katër versionet e elektrizuar – E-Hybrid. Porsche aktualisht po jep vetëm detaje mbi versionin Panamera Turbo E-Hybrid, i cili do të jetë i disponueshëm që nga fillimi. Është një V8 i përmirësuar 4.0 litra, dhe motori elektrik (i integruar në transmetimin automatik PDK) tani zhvillon 190 kuaj/fuqi. Së bashku, këto dy njësi i sigurojnë shoferit një total prej 680 kuaj/fuqi dhe 930 Nm çift rrotullues. Përshpejtimi nga 0 në 100 km/h zgjat 3.2 sekonda, ndërsa shpejtësia maksimale është 315 km/h. Bateria me një kapacitet prej 25.9 kWh premton autonomi të pastër elektrike deri në 91 kilometra. Në karrikuesin 11 kW, bateria karrikohet për 2 orë e 39 minuta.

Ulëset standarde është rishikuar gjithashtu për rehati të shtuar. Por, sipas dëshirës, gjenerata e re e Panamera mund të konfigurohet me një pezullim aktiv që, nëse është e nevojshme, mund të rrisë distancën nga toka me 5,5 cm.

Gjenerata e tretë Porsche Panamera tashmë mund të porositet në Evropë. Në Gjermani, çmimet fillojnë nga 107,800 euro për versionin standard dhe 192,500 euro për versionin Panamera Turbo E-Hybrid. Kopjet e para do të dorëzohen në mars të vitit 2024.