Senzoret per t’i kuptuar gjerat si duhet,

Te disa njerez ndezen me shpejte,

Te disa me ngadal,

Te disa hiq, sepse i kane shume te demtuara !

Prandaj,

Disa i kuptojne gjerat me kohe,

Disa me vone, e

Disa nuk i Kuptojne fare.

Prandaj, edhe debatet jane te kota,

sidomos per çeshjet Politike, Historike, Filozofike, Psikologjike, Fetare, Ideologjike, etj, me ata te cilet SENZORET PER T’I KUPTUA DREJTE ÇËSHTJET, i kane te demtuara!

Nga: Ubejd Gashi