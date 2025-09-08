Gjermanët testojnë teknologjinë që mund të parandalojë mijëra aksidente

Ngarja mbrapsht mbetet një nga rreziqet më të mëdha të aksidenteve rrugore.
Sipas Klubit Gjerman të Automobilave (ADAC), një në katër kontakte me këmbësorët ndodh kur ngasni mbrapsht, dhe sipas të dhënave nga kompania e sigurimeve Allianz, përplasjet gjatë parkimit shkaktojnë dëme prej rreth 4.5 miliardë eurosh në vit.
Shumë nga këto incidente mund të parandaloheshin me teknologjinë moderne.
Klubi Gjerman i Automobilave testoi dhjetë modele të ndryshme automjetesh të pajisura me frenim automatik emergjence (AEB) për kthim mbrapsht.
Me shpejtësi prej 4 dhe 8 km/h, veturat duhej të zbulonin pengesa dhe të frenonin automatikisht para kontaktit.
Testi përfshinte kontaktin me një çiklist që kalonte rrugën me një shpejtësi prej 15 km/orë.
Ndërsa sistemet e prodhuesve po përmirësohen vazhdimisht, siç tregon krahasimi me testin e parë ADAC të vitit 2019, ka ende vend për përmirësim.
Në atë kohë, asnjë automjet nuk mund të përballonte plotësisht të gjitha detyrat.
Sot, situata është e ndryshme.
Katër nga dhjetë automjetet e testuara (BMW X3, Volvo EX30, Ford Puma dhe VW Tiguan) jo vetëm që zbulojnë të gjitha pengesat – falë sistemit automatik të frenimit emergjent, ato gjithashtu parandalojnë me siguri çdo përplasje me një person ose objekt.
Megjithatë, prodhuesit e tjerë kanë ende vend për përmirësim.