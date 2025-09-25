Gjermani, deputetët e Partisë së Majtë shfaqin flamurin palestinez në Bundestag

Deputetët e Partisë së Majtë gjermane shfaqën një flamur palestinez në Bundestag gjatë një seance parlamentare për të protestuar ndaj qëndrimit të qeverisë ndaj Gazës dhe për të treguar solidaritet me Palestinën, raporton Anadolu.
Ligjvënësit Lisa Schubert, Cansin Kokturk, Vinzenz Glaser dhe Charlotte Neuhauser shpalosën një flamur palestinez në sallën plenare ndërsa po zhvillohej debati mbi buxhetin e Ministrisë së Jashtme.
Zëvendëskryetarja e Parlamentit, Josephine Ortleb, e cila kryesonte seancën, u kërkoi ligjvënësve të ndërprisnin aktin e tyre. Katër ligjvënësit më pas hoqën flamurin dhe dolën në heshtje nga salla.
Për javë të tëra, Partia e Majtë i ka kërkuar kancelarit Friedrich Merz të ushtrojë presion mbi qeverinë izraelite për t’i dhënë fund luftës së saj gjenocidale kundër palestinezëve në Gaza. Kërkesat e tyre përfshijnë një ndalim të plotë të eksporteve të armëve në Izrael, sanksione kundër ministrave të ekstremit të djathtë të Izraelit dhe njohje të menjëhershme të një shteti palestinez.
Këtë javë, Gjermania e gjeti veten të izoluar diplomatikisht, pasi aleatët e saj të ngushtë, Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe disa partnerë të tjerë evropianë, përfshirë Belgjikën, Portugalinë dhe Maltën njohën shtetin e Palestinës ndërsa Berlini vazhdon kundërshtimin e tij.
Kancelari Merz, mbështetës i fortë i Izraelit, ka theksuar vazhdimisht përgjegjësinë historike të Gjermanisë ndaj Izraelit që rrjedh nga e kaluara naziste e vendit dhe ka bllokuar sanksionet e propozuara të BE-së kundër qeverisë së kryeministrit Benjamin Netanyahu.