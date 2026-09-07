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Gjermani: Partia e ekstremit të djathtë AfD fiton zgjedhjet parlamentare në Saksoni-Anhalt

Në zgjedhjet për parlamentin e landit Saksoni-Anhalt në Gjermani, sipas eksitpolleve, partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) ka dalë e para me 44,5 për qind të votave, transmeton Anadolu.

Në landin ku rreth 1,7 milion zgjedhës kishin të drejtë vote, procesi i votimit përfundoi në orën 18:00 sipas kohës lokale.

Sipas eksitpollit të parë të publikuar nga televizioni gjerman ARD, AfD-ja ka rritur me 23,7 pikë përqindjeje rezultatin krahasuar me zgjedhjet e zhvilluara pesë vjet më parë dhe ka dalë e para me 44,5 për qind.

Sondazhet në dalje tregojnë se AfD-ja e ka humbur për një diferencë shumë të vogël synimin për të siguruar e vetme shumicën parlamentare dhe se për formimin e qeverisë së landit do t’i duhet koalicion.

Ndërkaq, për formimin e një qeverie pa AfD-në, të gjitha partitë e tjera do të duhet të përfshihen në koalicion.

Ndërkohë, Unioni Kristian Demokrat (CDU), partneri kryesor i koalicionit qeverisës federal, ka humbur 18,6 pikë përqindjeje krahasuar me zgjedhjet e mëparshme të zhvilluara në vitin 2021 dhe ka dalë partia e dytë me 18,5 për qind.

Partia e Majtë ka humbur gjithashtu 1,5 pikë përqindjeje krahasuar me zgjedhjet e fundit dhe ka dalë e treta me 9,5 për qind, ndërsa Të Gjelbrit janë renditur të katërtit me 9 për qind.

Partia Socialdemokrate (SPD), e cila ka humbur 0,4 pikë përqindjeje krahasuar me zgjedhjet e mëparshme, ka dalë e pesta me 8 për qind.

Sipas eksitpolleve, Aleanca Sahra Wagenknecht (BSW) ka marrë 5 për qind të votave dhe ka siguruar të drejtën për të hyrë në parlamentin e landit. Megjithatë, ende nuk dihet nëse BSW-ja do ta kalojë pragun zgjedhor prej 5 për qind në fund të rezultateve përfundimtare.

Partia e Lirë Demokratike (FDP) ka marrë 2 për qind të votave, duke humbur 4,4 pikë përqindjeje krahasuar me zgjedhjet e mëparshme, dhe nuk ka arritur të kalojë pragun zgjedhor.

Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve pritet të shpallen sonte ose nesër.

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