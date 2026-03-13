Gjermania dhe Norvegjia përjashtojnë dislokimin detar në Ngushticën e Hormuzit

Gjermania dhe Norvegjia sot përjashtuan vendosjen e trupave detare në Ngushticën e Hormuzit, mes raportimeve se vendet e G7 po shqyrtojnë shoqërimin e cisternave përmes rrugës strategjike ujore, transmeton Anadolu.
Kancelari gjerman Friedrich Merz tha se vendi i tij nuk ka plane aktuale për vendosjen e trupave detare në rajon, duke treguar pyetje kritike pa përgjigje rreth luftës në rritje të SHBA-së dhe Izraelit me Iranin.
“Mbi të gjitha, pyetja mbetet: Kur do të përfundojë kjo luftë dhe çfarë strategjie do të përdoret për ta përfunduar atë?”, tha Merz në konferencën e përbashkët për mediat me kryeministrin norvegjez, Jonas Gahr Store. “Këto pyetje nuk kanë marrë përgjigje vërtet. Prandaj, nga perspektiva ime, aktualisht nuk ka asnjë arsye për të marrë në konsideratë mbrojtjen ushtarake të rrugëve ujore”, tha Merz.
Gjatë vizitës së tij në Norvegji, Merz tha se të dy udhëheqësit diskutuan për zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme, ndikimin e luftës në tregjet e energjisë dhe përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit.
“Më lejoni ta them shumë qartë edhe një herë: Gjermania nuk është palë në këtë luftë dhe nuk dëshiron të bëhet pjesë e saj. Në këtë drejtim, të gjitha përpjekjet tona janë të përqendruara në përfundimin e luftës dhe kjo është pikërisht ajo që po diskutojmë si me administratën amerikane ashtu edhe me qeverinë izraelite”, shtoi ai.
Ndërsa, Store i përsëriti këto shqetësime, duke vënë në dukje rëndësinë strategjike të Ngushticës së Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth 20 për qind të naftës botërore.
“Një luftë ka filluar atje dhe po përshkallëzohet pa asnjë fund në horizont. Aktualisht nuk kemi plane për të kryer operacione ushtarake atje”, tha kryeministri norvegjez.