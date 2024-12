Gjermania do të hapë qendrën e saj të parë të raportimit kundër racizmit ndaj muslimanëve

Një shtet i populluar i Gjermanisë perëndimore do të hapë qendrën e parë të raportimit të racizmit anti-musliman të vendit në pranverën e vitit 2025, transmeton Anadolu.

Shteti Rhine-Westfalia e Veriut, ku banojnë mbi 1.7 milionë muslimanë, do të themelojë qendrën e quajtur MEDAR për të dokumentuar dhe raportuar sulmet dhe krimet që shënjestrojnë muslimanët.

Qendra, e cila do të ngrihet nga qeveria e shtetit, siç raporton transmetuesi publik WDR, gjithashtu do të gjurmojë aktivitete të tjera raciste të drejtuara ndaj të huajve jo-muslimanë.

E planifikuar të hapet në muajt mars ose prill të vitit 2025, MEDAR është fryt i përgatitjeve trevjeçare.

Shteti Rhine-Westfalia e Veriut, shteti më i populluar i Gjermanisë me një popullsi prej mbi 18 milionë banorësh, do të jetë shteti i pari që do të hapë një qendër të dedikuar raportimit për incidentet anti-muslimane.

Ky shtet gjerman ka dëshmuar disa sulme ndaj muslimanëve dhe vendeve të tyre të adhurimit. Në janar të vitit 2022, varre të shumta muslimane në qytetin Iserlohn u vandalizuan, me gurë varri të thyer dhe përmbysura.

Në prill të vitit 2022, Rhine-Westfalia e Veriut hapi gjithashtu Qendrën e Kërkimit dhe Informacionit mbi Antisemitizmin, me qëllim për të dokumentuar incidentet antisemitike në të gjithë rajonin.