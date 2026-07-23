Gjermania do të ridislokojë dy anije luftarake në Mesdheun Lindor në gatishmëri për një mision të mundshëm

Gjermania ka njoftuar se planifikon që në ditët në vijim të ridislokojë dy anije të marinës në Mesdheun Lindor, për të qëndruar “në gatishmëri” pranë zonës së konfliktit rreth Iranit, transmeton Anadolu.
“Qeveria Federale ka vendosur t’i dislokojë njësitë tona në Mesdheun Lindor gjatë ditëve në vijim. Ruajtja e pranisë në rajon, duke pasur parasysh situatën e paqëndrueshme politike, gjasat e vogla për krijimin e një të ashtuquajturi ‘mjedis të favorshëm’ në afat të shkurtër dhe si rrjedhojë kohën e paparashikueshme të fillimit të misionit, ushtron një ngarkesë të panevojshme mbi sistemet tona teknike”, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes.
“Ne po i mbajmë forcat tona në gatishmëri për ridislokim dhe do t’i ridislokojmë ato në zonën e operacioneve sapo të ketë tregues të besueshëm se misioni do të nisë në të ardhmen e afërt. Deri atëherë, do të ruajmë gatishmërinë operacionale të forcave tona në Mesdheun Lindor dhe rrjedhimisht pranë zonës së operacioneve”, shtoi ministria.
Sipas një zëdhënësi të ministrisë, anijet të cilat synohet të jenë pjesë e një misioni të mundshëm ushtarak për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit, aktualisht ndodhen në Xhibuti, në Afrikën Lindore, pranë Gjirit të Adenit.
Qeveria gjermane kishte dërguar në rajon anijen për çminim Fulda dhe anijen furnizuese Mosel, për të qenë në gatishmëri për një operacion të mundshëm të pastrimit të minave.
Ngushtica e Hormuzit ka rëndësi jetike për tregtinë globale të energjisë, por trafiku detar është ndërprerë ndjeshëm që nga fillimi i luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit në fund të muajit shkurt.
Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, kishte njoftuar në fillim të këtij muaji, për shkak të ngërçit të krijuar, se anijet mund të kthehen në Gjermani gjatë kësaj vere.
Parakushtet për një mision në Ngushticën e Hormuzit përfshijnë një marrëveshje për përfundimin e përhershëm të armiqësive, pëlqimin e fqinjëve të drejtpërdrejtë, Iranit dhe Omanit, si dhe një bazë ligjore, përfshirë miratimin e parlamentit gjerman Bundestag.