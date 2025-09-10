Gjermania: Duhet dhe do t’i japim përgjigje të qartë Rusisë

Ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul, dënoi sulmet masive ajrore të Rusisë ndaj Ukrainës dhe depërtimet e dronëve në Poloni, duke njoftuar se evropianët do të prezantojnë sanksione më të ashpra për të rritur presionin ndaj Moskës, raporton Anadolu.
“Edhe pas tre vitesh, Moska ende nuk është e gatshme të negociojë seriozisht për paqe. Përkundrazi, Kremlini dëshiron ta nënshtrojë Ukrainën me forcë. Ne duhet dhe do t’i përgjigjemi kësaj me një qëndrim të qartë”, tha Wadephul në një konferencë të përbashkët për media me homologun e tij holandez në Berlin.
Ai theksoi se Gjermania dhe partnerët e saj evropianë janë të bashkuar për ta mbështetur fuqishëm Ukrainën në forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes përballë sulmeve ruse.
“Në të njëjtën kohë, duhet ta rrisim ndjeshëm presionin përmes sanksioneve. Kemi marrëveshje të plotë për këtë. Ky është qëllimi ynë për paketën e 19-të të sanksioneve”, tha ai duke iu referuar diskutimeve për sanksionet më të reja të BE-së, të cilat raportohet se do të shënjestrojnë bankat dhe sektorin energjetik rus.
– Polonia rrëzon dronë rusë
Kreu i diplomacisë gjermane shprehu mbështetje të fuqishme për Poloninë fqinje pasi dronë rusë hynë në hapësirën e saj ajrore dhe u rrëzuan nga avionët polakë dhe të NATO-s gjatë sulmeve të natës të Rusisë kundër Ukrainës.
“Me këtë veprim, Rusia ka rrezikuar në mënyrë të papërgjegjshme një përshkallëzim të rrezikshëm”, tha Wadephul duke shtuar se aleatët evropianë po analizojnë në detaje incidentet e fundit.
“Ne e diskutuam këtë në Këshillin e NATO-s në Bruksel dhe tani po e shqyrtojmë më tej çështjen përmes konsultimeve të sigurisë sipas Nenit 4 të Traktatit të NATO-s, të cilin Polonia me të drejtë e ka kërkuar”, shtoi ai.
Të mërkurën, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë mohoi çdo synim për të goditur objektiva në Poloni gjatë sulmeve të së martës mbrëma mbi Ukrainën. Ministria shprehu gatishmëri për ta diskutuar incidentin me zyrtarët polakë. Ajo konfirmoi se kishte ndërmarrë sulm masiv kundër objekteve ushtarako-industriale të Ukrainës në rajonet Ivano-Frankivsk, Khmelnytskyi, Zhytomyr si dhe në Vinnytsia dhe Lviv.