Gjermania i bën thirrje Iranit të hyjë në bisedime dhe të rihapë pa kushte ngushticën e Hormuzit

Ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul, i ka bërë thirrje Iranit që të angazhohet në mënyrë konstruktive në negociata me vendet e rajonit dhe Shtetet e Bashkuara, me synim përfundimin e konfliktit të vazhdueshëm.
Wadephul tha në një postim në platformën X se këtë kërkesë ia kishte përcjellë ministrit të Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, gjatë një bisede telefonike.
“I kërkova Iranit që më në fund të angazhohet në mënyrë konstruktive në negociata me fqinjët rajonalë dhe SHBA-në, në mënyrë që t’i japim fund konfliktit”, shkroi ai.
Ministri gjerman bëri gjithashtu thirrje për rihapjen pa kushte të ngushticës së Hormuzit, një rrugë detare strategjike për furnizimin global me energji.
“Ngushtica e Hormuzit duhet të hapet pa kushte, duke garantuar lundrim të lirë dhe të sigurt për të gjithë”, shtoi Wadephul. /mesazhi