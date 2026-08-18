Gjermania inauguron qendrën e re të teknologjisë së dronëve për të luftuar kërcënimet hibride dhe sabotimet

Gjermania hapi të martën një qendër të re të teknologjisë së dronëve që do të shërbejë si qendër për zhvillimin e sistemeve të avancuara, testimin e funksionimit të sigurt të dronëve dhe zbulimin dhe neutralizimin e mjeteve ajrore pa pilot armiqësore, transmeton Anadolu.
Ministri i Brendshëm, Alexander Dobrindt, u tha gazetarëve në ceremoninë e hapjes në aeroportin lindor të Cochstedt se objekti do të hulumtojë teknologjitë inovative dhe sigurinë e dronëve. Ai e përshkroi qendrën e re si një nga komponentët thelbësorë të strategjisë së Gjermanisë me tre shtylla për të luftuar dronët e padëshiruar ose të rrezikshëm.
“Ne po shohim se si ata (fuqitë e huaja) po përpiqen të na dëmtojnë me dronë, duke u përpjekur të dëmtojnë pikat më të cenueshme të infrastrukturës sonë – jo vetëm në aeroporte, por edhe në vende të tjera të infrastrukturës”, tha Dobrindt, duke iu referuar dronëve që janë parë kohët e fundit në aeroporte, objekte ushtarake dhe objekte energjetike në të gjithë Gjermaninë.
“Skenarë të tillë mund të lindin kudo. Kjo është arsyeja pse ne duhet të forcojmë si sistemet tona stacionare të mbrojtjes së dronëve në pikat kritike dhe, mbi të gjitha, njësitë tona të lëvizshme, duke siguruar që ato të mund të vendosen në të gjithë Gjermaninë,” tha ai. Qendra e re e teknologjisë në Cochstedt, shtoi ai, do të luajë një rol jetik në sigurinë dhe mbrojtjen e dronëve të Gjermanisë, duke forcuar ndjeshëm aftësitë e vendit dhe arkitekturën e përgjithshme të sigurisë.
Ministri konservator përsëriti se Gjermania është një objektiv kryesor i luftës hibride, pasi fuqitë armiqësore kërkojnë të minojnë stabilitetin politik dhe ekonomik të Evropës duke synuar vendin. Ai shtoi se autoritetet po shtojnë përpjekjet për t’iu kundërvënë këtyre kërcënimeve.
“Ne jemi objektivi i përditshëm i sulmeve hibride – veçanërisht si Gjermani – sepse ne jemi një shtyllë qendrore në zemër të Evropës kur bëhet fjalë për stabilitetin ekonomik, politik, social dhe të sigurisë në të gjithë kontinentin”, tha ai.
“Ne përmbushim një rol kryesor dhe pikërisht për këtë jemi objektivi kryesor i sulmeve hibride. Të synosh Gjermaninë do të thotë të godasësh të gjithë Evropën. Kjo është llogaritja pas spiunazhit, sabotimit, tentativave destabilizuese nga fuqitë e huaja”.