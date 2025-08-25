Gjermania kërkon hetim për sulmin në Spitalin Nasser

Ministria e Jashtme e Gjermanisë ka kërkuar hetim për sulmin ndaj Spitalit Nasser në Gaza, ku u vranë pesë gazetarë.
Në një deklaratë, ministria theksoi se puna e gazetarëve është “e pazëvendësueshme për të treguar realitetin shkatërrues të luftës”. Ajo i bëri thirrje Izraelit të lejojë qasjen dhe mbrojtjen e gazetarëve në Gaza.
Ambasadori gjerman në Izrael, Steffen Seibert, e quajti ngjarjen “një ditë të dhimbshme” dhe tha se Gjermania është e tronditur nga vrasja e gazetarëve, shpëtimtarëve dhe civilëve. Ai përsëriti kërkesën për hetim dhe qasje për mediat ndërkombëtare.
Gjermania mbetet një nga mbështetësit kryesorë të Izraelit. /mesazhi