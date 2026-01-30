Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Gjermania kërkon zgjidhje paqësore të konfliktit me Iranin

Gjermania përsëriti sot thirrjen e saj për zgjidhje paqësore të krizës së Iranit, mes një grumbullimi të vazhdueshëm ushtarak amerikan në rajonin e Gjirit Persik, transmeton Anadolu.

“Qeveria gjermane është në kontakt të vazhdueshëm me SHBA-në. Kancelari federal foli për herë të fundit me presidentin amerikan në telefon për temën e Iranit rreth dy javë më parë. Pozicioni ynë është i qartë: ne jemi të përkushtuar për zgjidhje paqësore të konfliktit”, tha zëdhënësi i qeverisë Stefan Kornelius në konferencën për media në Berlin.

Ai shtoi se kancelari Friedrich Merz do të vizitojë Arabinë Saudite, Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe javën e ardhshme, ku çështjet rajonale, përfshirë Iranin, do të jenë në krye të axhendës.

Të tre vendet e Gjirit kanë kundërshtuar fuqimisht një sulm të mundshëm ushtarak amerikan ndaj Iranit, duke përmendur shqetësime për paqëndrueshmëri më të gjerë rajonale.

Merz tha të mërkurën se janë “të numëruara ditët” e qeverisë iraniane ndërsa presidenti i SHBA-së, Donald Trump përsëriti kërcënimet për ndërhyrje pas një shtypjeje të protestave në vend.

Duke folur në një konferencë për media në Berlin, Merz citoi raportet e mediave ndërkombëtare që pretendojnë se deri në 30 mijë njerëz mund të jenë vrarë gjatë valës së fundit të protestave antiqeveritare.

“Një regjim që mund ta ruajë pushtetin e tij vetëm përmes forcës brutale dhe terrorit kundër popullit të vet i ka ditët e numëruara. Mund të jetë çështje javësh, por ky regjim nuk ka asnjë legjitimitet për të sunduar vendin”, tha Merz.

