Gjermania kritikon Izraelin për mbylljen e hetimit mbi sulmin ndaj Kuzhinës Qendrore Botërore

Gjermania ka kritikuar Izraelin për mosndjekjen e një hetimi penal mbi sulmin vdekjeprurës të vitit 2024 ndaj një autokolone të Kuzhinës Qendrore Botërore në Gaza, transmeton Anadolu.
“Na vjen keq për njoftimin e IDF-së (ushtrisë izraelite) më 19 gusht 2026 se nuk do të niste një hetim mbi incidentin që përfshinte punonjës të organizatës së Kuzhinës Qendrore Botërore”, tha një zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Gjermanisë në një deklaratë.
Zëdhënësi tha se qeveria gjermane pret që Izraeli të përmbushë detyrimet e tij humanitare dhe ligjore ndërkombëtare.
“Kjo përfshin gjithashtu hetimin dhe ndjekjen penale të shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Qeveria vazhdon të bëjë thirrje për një hetim transparent dhe gjithëpërfshirës të incidentit nga autoritetet kompetente izraelite”, tha ai.
Më herët, ushtria izraelite tha se do të hetojë dy raste të dyshuara për krime lufte në Rripin e Gazës, ndërsa do të mbyllë tre hetime të tjera të profilit të lartë.
Rastet e mbyllura përfshinin sulmin e vitit 2024 ndaj Kuzhinës Qendrore Botërore, ku u vranë shtatë punonjës humanitarë, tha ushtria.