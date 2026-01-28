Gjermania mbështet kontrollin e qeverisë siriane mbi forcat e sigurisë në të gjitha rajonet

Gjermania shprehu sot mbështetje për qëllimin e qeverisë siriane që të ushtrojë autoritet mbi forcat e sigurisë në gjithë territorin e vendit, raporton Anadolu.
Ministri i Jashtëm Johann Wadephul u tha deputetëve gjatë një debati parlamentar se Gjermania synon një Siri të sigurt dhe stabile dhe kërkon të forcojë bashkëpunimin me Damaskun.
“Qeveria qendrore me të drejtë këmbëngul që ajo – dhe jo të tjerët – të ushtrojë monopolin e forcës në të gjitha pjesët e Sirisë. Dhe një marrëveshje themelore për këtë duhet të jetë e mundur edhe në Sirinë verilindore”, tha ai.
Wadephul hodhi poshtë kritikat nga ligjvënësit e opozitës, të cilët e akuzuan qeverinë e tij se nuk po ushtron presion ndaj Damaskut për të ndalur operacionet ushtarake kundër grupit terrorist YPG/SDF, që ka shkelur marrëveshje të mëparshme të armëpushimit.
Ministri theksoi se partnerët ndërkombëtarë të Gjermanisë – përfshirë SHBA-në, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francën – po ashtu mbështesin procesin politik në Siri dhe integrimin e Sirisë verilindore në një shtet unik dhe sovran.
“Është e qartë se kjo duhet të ndodhë në mënyrë paqësore, si një proces që përfshin integrimin gradual të forcave SDF në ushtrinë siriane. Ne po punojmë drejt këtij qëllimi dhe, në fund, kjo do të duhet të ndodhë”, tha ai.
Wadephul gjithashtu vuri në dukje se Gjermania dhe partnerët e saj perëndimorë kanë shpallur mbështetjen për zgjatjen 15-ditore të armëpushimit mes qeverisë siriane dhe SDF-së dhe po presin zbatimin e marrëveshjeve të arritura nga palët.