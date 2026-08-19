Gjermania mbështet kryetaren e Gjykatës Ndërkombëtare Penale pas sanksioneve të SHBA-së

Gjermania kritikoi sanksionet e SHBA-së ndaj kryetares së Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJNP), si dhe një avokati të lartë të gjyqësorit, duke rikonfirmuar mbështetjen e saj për përpjekjet e gjykatës për ndjekjen penale të krimeve kundër njerëzimit, raporton Anadolu.
“Ne qëndrojmë në krah të Gjykatës Ndërkombëtare Penale dhe kryetares së saj, Tomoko Akane”, tha zëvendëszëdhënësi i Ministrisë së Jashtme gjermane, Martin Giese, në një konferencë për shtyp në Berlin.
“GJNP-ja ka ekspozuar krime të tmerrshme kundër njerëzimit. Ajo ka vënë para drejtësisë përgjegjësit për krimet më të rënda. Kështu, ajo po përmbush mandatin e saj pikërisht siç është parashikuar”, shtoi ai.
Giese pranoi se, sikurse çdo institucion, GJNP-ja mund të përballet me kritika për mangësitë e saj. Por ai theksoi se këto mangësi “në asnjë rrethanë” nuk janë arsye për të vënë në pikëpyetje në themel gjykatën apo arritjet e saj. “Përkundrazi, për Gjermaninë është me rëndësi qendrore mbrojtja dhe ruajtja e Gjykatës Ndërkombëtare Penale si një institucion i pavarur”, tha ai.
Sanksionet e fundit të SHBA-së kanë në shënjestër Akanen, shtetase japoneze, dhe Abdoulaye Seyen nga Senegali, avokat i lartë i gjyqësorit në Zyrën e Prokurorit, sipas një deklarate të gjykatës me seli në Hagë.
Masa vjen ndërsa Washingtoni ka shtuar presionin ndaj gjykatës që nga lëshimi nga GJNP-ja i urdhërarresteve në nëntor të vitit 2024 për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin izraelit të Mbrojtjes Yoav Gallant për shkelje të rënda të të drejtave të njeriut dhe krime lufte në Gaza.
Më herët të mërkurën, GJNP-ja hodhi poshtë fuqishëm sanksionet e reja, duke i cilësuar ato si “sulme flagrante” ndaj pavarësisë së gjyqësorit. Gjykata theksoi se nëntë nga 18 gjyqtarët e saj, të dy zëvendësprokurorët, ish-prokurori i saj dhe një anëtar i stafit janë tashmë nën sanksionet amerikane.