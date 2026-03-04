Gjermania nuk planifikon të dërgojë trupa në Mesdheun Lindor

Zëdhënësi i qeverisë gjermane, Stefan Kornelius, ka bërë të ditur se Gjermania nuk do të dislokojë forca ushtarake në Mesdheun Lindor pas sulmeve me dronë ndaj bazave britanike në jug të Qipros, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Berlin, Kornelius tha se Gjermania po e monitoron nga afër situatën në përshkallëzim mes sulmeve të vazhdueshme të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit dhe sulmeve hakmarrëse të Teheranit në rajon.
“Qeveria gjermane aktualisht nuk po planifikon ndonjë mbështetje ushtarake”, tha Kornelius kur u pyet për kërkesën e Administratës Greko Qipriote për ndihmë nga partnerët evropianë.
“Masa të mjaftueshme paraprake janë marrë tashmë në kuadër të mbështetjes rajonale dhe mbulimit të NATO-s”, shtoi ai.
Baza e Forcave Ajrore Mbretërore Britanike (RAF) në Akrotiri, në jug të Qipros, u sulmua me dronë në fillim të kësaj jave. Raportimet mediatike sugjeruan se Hezbollahu, aleat i Iranit në Liban, mund të ketë qenë përgjegjës.
Mbretëria e Bashkuar tha se po shqyrton dërgimin e një anijeje luftarake të Marinës Mbretërore për të ndihmuar në mbrojtjen e bazës strategjikisht të rëndësishme të RAF-it.
Ndërkohë, Greqia njoftoi se do të dislokojë dy fregata dhe avionë luftarakë F-16 për të mbështetur Administratën Greko Qipriote.
Sipas raportimeve mediatike, Franca planifikon të dërgojë sisteme mbrojtëse kundër raketave dhe dronëve, ndërsa Italia po shqyrton dislokimin e një fregate në rajon.