Gjermania: Plani i paqes në Ukrainë duhet të përfshijë “garanci të forta sigurie”

Gjermania tha se çdo plan paqeje për Ukrainën duhet të përfshijë një “njohje të sovranitetit dhe garanci të forta sigurie” për vendin e Evropës Lindore të goditur nga lufta, transmeton Anadolu.
Gjermania mbështet përpjekjet për paqe në bazë të “njohjes së sovranitetit të Ukrainës dhe angazhimit për garanci të forta sigurie për Ukrainën. Ne mirëpresim që është nisur një iniciativë e re (paqeje),” tha zëdhënësi i qeverisë gjermane, Stefan Kornelius, për shtypin në Berlin.
Kur bëhet fjalë për procesin e paqes, “ne duhet të mbrojmë interesat evropiane dhe ukrainase në planin afatgjatë”, shtoi ai.
Kornelius tha se kancelari Friedrich Merz anuloi takimet më herët gjatë ditës për të zhvilluar bisedime telefonike me udhëheqësit perëndimorë mbi Ukrainën.
Sipas gazetës BILD, Merz do të flasë gjithashtu me presidentin e SHBA-së, Donald Trump dhe homologun e tij ukrainas, Volodymyr Zelenskyy.
Ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul, kishte paralajmëruar të enjten se çdo bisedë paqeje me Rusinë duhet të përfshijë si Kievin ashtu edhe vendet evropiane, dhe duhet të paraprihet nga një armëpushim për t’u dhënë negociatave një shans të drejtë.