Gjermania planifikon “Kupolën Kibernetike” për t’iu përgjigjur kërcënimeve dixhitale

Gjermania planifikon të zhvillojë “Kupolë Kibernetike” për t’iu kundërvënë kërcënimeve dixhitale në mënyrë më efektive, tha sot ministri i Brendshëm, Alexander Dobrindt, transmeton Anadolu.
Ai theksoi se “Kupola Kibernetike” do të jetë një sistem pjesërisht i automatizuar që zbulon, analizon dhe u përgjigjet sulmeve kibernetike.
“Siguria dixhitale është qendrore për sovranitetin kombëtar. ‘Kupola Kibernetike’ do të ofrojë mbrojtje të fortë kundër sulmeve kibernetike. Mbrojtja e Gjermanisë është përgjegjësi e përbashkët për shtetin, bizneset dhe shoqërinë”, tha Dobrindt.
Ai tha se si pjesë e planeve për të forcuar mbrojtjen kibernetike të Gjermanisë, Berlini do të nënshkruajë marrëveshje me Izraelin këtë vit për të thelluar bashkëpunimin në ndarjen e njohurive, kërkimin dhe zhvillimin e masave të sigurisë kibernetike.
“Ne do të forcojmë fuqitë e autoriteteve gjermane në mbrojtjen kibernetike në mënyrë që sulmet serioze të mund të parandalohen, zbuten ose ndalen në mënyrë aktive”, tha Dobrindt. Ai shtoi se puna ligjore është duke u zhvilluar për t’u dhënë autoriteteve fuqinë për të shënjestruar sulmuesit kibernetikë jashtë vendit.
“Ne do t’u mundësojmë autoriteteve gjermane të sigurisë të rrëzojnë, sulmojnë, ndërpresin dhe shkatërrojnë infrastrukturën dixhitale të sulmuesve, edhe nëse sulmuesit dhe infrastruktura e tyre ndodhen jashtë Gjermanisë”, tha ministri gjerman.
Sipas tij, korniza aktuale ligjore është e pamjaftueshme për ta bërë këtë. “Ne do të krijojmë kornizën e nevojshme”, tha Dobrindt.