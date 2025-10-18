Gjeten trupat e nëntë personave pas bombardimeve në qytetin e Gazës

Shërbimi i Mbrojtjes Civile në Gaza ka njoftuar se ka gjetur trupat e nëntë personave pas një sulmi ajror izraelit që goditi të zhvendosurit në lagjen Zeitoun të qytetit të Gazës.
Dy trupat e tjerë të vrarë në të njëjtin sulm, që shkaktoi gjithsej 11 viktima, janë gjetur një ditë më parë.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, ushtria izraelite ka vrarë të paktën 28 palestinezë, shumica e tyre të akuzuar për kalimin e të ashtuquajturës “vijë e verdhë”, që ndan zonat nën kontrollin e ushtrisë izraelite. /mesazhi