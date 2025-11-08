Gjithnjë e më shumë thirrje për përjashtimin e Izraelit nga futbolli ndërkombëtar

Shoqata Irlandeze e Futbollit është bërë e fundit që ka kërkuar nga UEFA pezullimin e Izraelit nga garat ndërkombëtare, duke iu bashkuar thirrjeve në rritje për ndëshkimin e këtij vendi për shkak të luftës në Gaza.
Në vitin 2024, Federata Palestinezë e Futbollit (PFA) akuzoi Federatën Izraelite për shkelje të statuteve të FIFA-s, përfshirë lejimin e klubeve në vendbanime ilegale në kampionatin kombëtar. PFA kërkoi që Izraeli të përjashtohet nga të gjitha garat, ngjashëm me sanksionet ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës.
Në shtator, Turqia dhe Norvegjia i bënë thirrje FIFA-s dhe UEFA-s që të pezullojnë Izraelin, ndërsa ekspertë të OKB-së dhe mbi 30 juristë ndërkombëtarë kërkuan të njëjtën gjë, duke e akuzuar Izraelin për gjenocid në Gaza dhe për shkatërrimin e futbollit palestinez, ku më shumë se 400 futbollistë janë vrarë.
UEFA mori në shqyrtim mundësinë e një votimi për pezullim të Izraelit muajin e kaluar, por procesi u pezullua pas arritjes së armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA. /mesazhi