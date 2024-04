Gjuajtje me armë në Prishtinë, Policia jep detaje

Gjuajte me armë zjarri ka pasur mbrëmë në një pompë të derivateve në Prishtinë.

Policia përmes raportit 24-orësh ka dhënë detaje lidhur me rastin, duke njoftuar se nga dy vetura që kanë qenë në lëvizje ka pasur të shtëna me armë zjarri.

“Prishtinë/18.04.2024-19:20. Është pranuar informata për gjuajtje me armë zjarri ku dyshohet se nga dy vetura në lëvizje persona të dyshuar kanë shtënë me armë zjarri. Lidhur me rastin në stacion policor janë paraqitur tre të dyshuar meshkuj kosovarë, ku njëri prej tyre ka dorëzuar armën e tij”, thuhet në njoftimin e policisë.

Tutje, policia njofton se pas intervistimit me vendim të prokurorit kujdestar, të dyshuarit janë dërguar në qendër të mbajtjes