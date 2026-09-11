Gjykata belge: Kushtet e jetesës në burgun e Gentit përbëjnë “trajtim poshtërues”

Një gjykatë civile belge ka vendosur se kushtet e jetesës në burgun e Gentit përbëjnë “trajtim poshtërues”, duke përmendur mbipopullimin e vazhdueshëm në këtë institucion, transmeton Anadolu.
Sipas raportit të agjencisë së lajmeve Belga, gjykata konstatoi se mbipopullimi në burg ishte “strukturor dhe sistematik” dhe shkelte standardet e përcaktuara në nenin 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, i cili ndalon torturën dhe trajtimin ose dënimin çnjerëzor apo poshtërues.
Ajo i dha shtetit belg gjashtë muaj afat për të transferuar rreth 200 të burgosur në një burg tjetër. Duke iu referuar raportit vjetor të vitit 2025 të Komitetit Mbikëqyrës të Gentit, gjykata tha se numri i të burgosurve ishte pothuajse dyfishi i kapacitetit të burgut.
Gjykata tha se mbipopullimi kishte ushtruar presion të konsiderueshëm mbi hapësirën e disponueshme të jetesës, higjienën, qasjen në shërbime dhe kushtet e përgjithshme të jetesës.
Ajo pranoi se qeveria belge po ndërmerr hapa për të adresuar situatën dhe po shqyrton masa të tjera, por tha se autoritetet nuk kanë arritur të trajtojnë mbipopullimin strukturor afatgjatë dhe ndikimin e tij në të drejtat themelore të të burgosurve.
“Ky nuk është një devijim i përkohshëm nga një sistem funksional, por një problem i përsëritur dhe i vazhdueshëm, për të cilin shteti belg ka qenë në dijeni prej shumë vitesh”, vendosi gjykata.
Gardianët e burgjeve në mbarë Belgjikën kanë qenë në grevë këtë javë, duke kërkuar masa për mbipopullimin dhe shqetësimet lidhur me sigurinë.