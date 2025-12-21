Gjykata e Lartë izraelite vendos afatin për përgjigje mbi aksesin e mediave në Gaza

Gjykata e Lartë e Izraelit i ka dhënë shtetit afat deri më 4 janar për t’iu përgjigjur një padie të paraqitur nga Shoqata e Shtypit të Huaj, e cila kërkon akses të lirë të mediave në Rripin e Gazës. Gjykata theksoi se ky është afati përfundimtar, pas disa shtyrjeve të mëparshme.
Sipas vendimit, nëse autoritetet izraelite nuk paraqesin qëndrimin e tyre deri në këtë datë, gjykata do të marrë një vendim bazuar në materialet ekzistuese në dosje, duke shtuar se nuk do të pranohen më shtyrje të tjera.
Që nga fillimi i luftës në tetor 2023, Izraeli ka ndaluar hyrjen e pavarur të gazetarëve të huaj në Gaza, duke lejuar vetëm raste të kufizuara ku disa reporterë shoqërojnë trupat izraelite.
Ndërkohë, sipas organizatës Reporterët pa Kufij (RSF), gjatë këtij viti sulmet izraelite në Gaza kanë vrarë 29 gazetarë palestinezë, shifra më e lartë e viktimave mes gazetarëve në nivel global. /mesazhi