Gjykata e Londrës vendos ekstradimin drejt SHBA të Julian Assange

Themeluesi i WikiLeaks, Julian Assange është shumë afër ekstradimit në SHBA- ku pritet të gjykohet për akuzat e Spiunazhit- pasi një gjykatë në Londër lëshoi një urdhër zyrtar ekstradimi në një seancë dëgjimore sot. Tashmë fati i Assange është në dorën e apelit.

Assange kërkohet në SHBA për 18 akuza penale pasi WikiLeaks publikoi mijëra dosje të klasifikuara dhe kabllograme diplomatike në vitin 2010. Nëse shpallet fajtor, Assange përballet me 175 vjet burg.

Në janar 2021, një vendim i gjykatës së magjistraturës zbuloi se Assange nuk mund të ekstradohej pasi do të ishte cenim i drejtave, për shkak të shëndetit të tij mendor.

Por Gjykata e Lartë e rrëzoi atë vendim në dhjetor, duke thënë se Assange mund të ekstradohej në SHBA në bazë të garancive të dhëna nga qeveria amerikane për trajtimin e tij atje. Këto do të përfshinin premtimet se Assange nuk do t’i nënshtrohej “masave të posaçme administrative” dhe as nuk do të mbahej në një burg të sigurisë maksimale para ose pas gjyqit. /tiranapost