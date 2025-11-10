Gjykata franceze urdhëron lirimin e ish-presidentit Sarkozy nga burgu

Duke miratuar kërkesën e avokatëve të tij ndërsa apeli i tij vazhdon, një gjykatë franceze urdhëroi lirimin e ish-presidentit Nicolas Sarkozy nga burgu të hënën, 20 ditë pasi ai hyri në burgun “La Sante” më 21 tetor, transmeton Anadolu.
“Gjykata e shpall kërkesën për lirim të pranueshme dhe ju vendos nën mbikëqyrje gjyqësore”, tha kryetari i Gjykatës së Apelit të Parisit, sipas transmetuesit BFMTV.
Gjatë lirimit të tij, gjykata i ndaloi Sarkozy-t të kontaktojë ministrin e Drejtësisë, Gerald Darmanin.
Duke përmendur të dhënat e tij të paraqitjes në gjykatë dhe bashkëpunimit me policinë, prokurorët e kishin mbështetur kërkesën e tij për lirim nën mbikëqyrje gjyqësore, me një ndalim për kontakt me të pandehurin dhe dëshmitarët e ndryshëm në çështjen libiane ndërsa gjykata shqyrton çështjen e tij.
Ndërsa duke folur sot para gjykatës nëpërmjet videos, Sarkozy e quajti qëndrimin e tij më pak se javë pas hekurave një makth dhe një përvojë rraskapitëse.
Në shtator, ish-presidenti francez u dënua me 5 vjet burg për komplot në një çështje që përfshinte financimin libian të fushatës së tij zgjedhore të vitit 2007.
Gjykata e shpalli Sarkozyn, i cili mohoi të gjitha shkeljet, fajtor për konspiracion kriminal, por e liroi nga akuzat për korrupsion pasiv dhe akuza të tjera për financim të paligjshëm.
Pasi hyri në burg, avokatët e Sarkozyt paraqitën kërkesë për lirimin e tij.
Sarkozy shërbeu një mandat si president i Francës nga viti 2007 deri në vitin 2012.