Gjykata indiane mbështet të drejtën e policëve myslimanë për të mbajtur mjekër

Në Indi, një gjykatë ka vendosur që oficerët myslimanë të policisë në Tamil Nadu kanë të drejtë të mbajnë mjekra të rregulluara gjatë detyrës.

Gjykatësja e Gjykatës së Lartë të Madrasit, Victoria Gowri, vuri në dukje në vendimin e saj se India është një vend shumë-fetar dhe se departamenti i policisë nuk mund t’i ndëshkojë oficerët e saj për mbajtjen e mjekrës në përputhje me besimet e tyre fetare.

“Myslimanët lejohen të mbajnë mjekrën e rregulluar edhe gjatë shërbimit. India, duke qenë një vend me fe dhe zakone të ndryshme, ka bukuri dhe veçanti për shkak të diversitetit të besimeve dhe kulturës së qytetarëve të saj. Megjithëse Departamenti i Policisë së Qeverisë së Tamil Nadu kërkon disiplinë të rreptë, detyra e ruajtjes së disiplinës në departament nuk i lejon oficerët të ndëshkojnë punonjësit që u përkasin pakicave, përfshirë. Muslimanët për rritjen e mjekrës, të cilën e mbajnë gjithë jetën sipas urdhrave të profetit Muhamed”, thuhet në vendimin e gjykatës. Vendimi erdhi në rastin e një punonjësi policie, i cili u dënua pasi u shfaq para një oficeri të lartë me mjekër pasi u kthye nga Meka. /islamgjakova

