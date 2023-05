Gjykata Kushtetuese hedh poshtë ankesën e Elektorseverit

Gjykata Kushtetuese ka hedhur poshtë ankesën e Elektorseverit ndaj Gjykatës Themelore të Prishtinë dhe Gjykatës Komericiale.

“Gjykata vlerësoi se (i) rasti i parashtruesit të kërkesës ka një ndërlikueshmëri të caktuar në një fushë të ndejshme dhe të rëndësisë vitale siç është zgjerimi i veprimtarisë energjetike dhe furnizimi me energji elektrike; (ii) parashtruesi i kërkesës është në proces të zgjerimit të veprimtarisë së tij në fushën energjetike dhe se në këtë aspekt nuk vërehet ndonjë veprim i parashtruesit të kërkesës që mund të konsiderohet si “kontribut” në zvarritje tejzgjatje të procedurave; (iii) në rrethanat e rastit konkret nuk vëren ndonjë sjellje të autoriteteve relevante përfshirë që do të mund të kontribuonte në zvarritjen tejzgjatjen e procedurave në kundërshtim me parimin për gjykim të drejtë dhe të paanshëm brenda një afati të arsyeshëm; (iv) ARBK-ja dhe ZRRE-ja kishin pajisur parashtruesin e kërkesës me licencat relevante për zgjerim të veprimtarisë energjetike dhe për furnizimin me energji elektrike; dhe, (v) lënda e parashtruesit të kërkesës ishte transferuar nga Gjykata Themelore tek Gjykata Komerciale.” – thuhet në vendimin e Gjykatës Kushtetuese.

“Gjykata në fund, me shumicë, konstatoi se kërkesa e parashtruesit të kërkesës lidhur me tejzgjatje të procedurës është qartazi i pabazuar në baza kushtetuese në “mungesë të dukshme ose evidente të shkeljes” dhe duhet të shpallet i papranueshëm në pajtim me paragrafin 2 të rregullit 39 të Rregullores së punës.” – thuhet në njoftimin e Gjykatës Kushtetuese.

Elektroseveri është kompani serbe e cila ishte licencuar nga ZRrE-ja për shpërndarje dhe faturim të energjisë elektrike në katër komunat veriore.

Kjo kompani kishte aplikuar në ZRrE pas arritjes së marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë për energjië.

Deri më tani, Elektrosever nuk ka filluar operimin e saj, teksa faturat e energjisë elektrike të qytetarëve serbë në veri të vendit, vazhdojnë të paguhne nga buxheti i Kosovës.