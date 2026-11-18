Gjykata Kombëtare e Spanjës ka nisur një hetim ndaj Julio Iglesias-it, pasi ka pranuar një kallëzim penal të paraqitur nga dy ish-punonjëse të tij për akuza që lidhen me sulm seksual, lëndime fizike dhe trajtim poshtërues, transmeton Anadolu.
Sipas raportit të agjencisë së lajmeve EFE, gjykatësi Antonio Pina miratoi nisjen e procedurave pasi prokurorët përcaktuan se gjykatat spanjolle kanë juridiksion mbi incidentet që raportohet se kanë ndodhur në Republikën Dominikane dhe Bahamas në vitin 2021.
Dy ankueset, përkatësisht një punonjëse shtëpiake dhe një fizioterapiste, e akuzojnë këngëtarin për ngacmime të përsëritura seksuale, sulme dhe poshtërim në pronat e tij.
Njëra prej tyre pretendoi gjithashtu se punonjëset detyroheshin t’u nënshtroheshin kontrolleve gjinekologjike, testeve të shtatzënisë dhe analizave për infeksione seksualisht të transmetueshme, përfshirë HIV-in.
Gjykatësi konstatoi se ekzistojnë prova të mjaftueshme paraprake për hapjen e hetimit, duke theksuar se ky vendim nuk përbën vlerësim të besueshmërisë së akuzave.
Sipas raportimit, materialet mbështetëse përfshijnë fotografi të mavijosjeve dhe shenjave që mund të përputhen me kafshime njerëzore, si dhe biseda të dorëzuara në gjykatë.
Megjithatë, Pina hodhi poshtë kallëzimin lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore dhe shkeljet e të drejtave të punëtorëve.
Ai gjithashtu identifikoi “boshllëqe të rëndësishme” në akuzat lidhur me përfshirjen e mundshme të dy administratorëve të pronave, duke vënë në pikëpyetje nëse këto lëshime kishin për qëllim lehtësimin e procedurave në Spanjë.
Pavarësisht këtyre shqetësimeve, ai arriti në përfundimin se shtetësia spanjolle e Iglesias-it përbënte bazë ligjore për zhvillimin e hetimit.
Dy gratë pritet të dëshmojnë më 3 shkurt.