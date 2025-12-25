Gjysmëhëna e Kuqe Turke shpërndan ndihma për të prekurit nga përmbytjet në Irak

Gjysmëhëna e Kuqe Turke dorëzoi 500 pako me ushqime në zyrën e Gjysmëhënës së Kuqe Irakiane në Sulaymaniyah për t’u shpërndarë atyre që u prekën nga përmbytjet në rrethin Çemçemal të Sulaymaniyah, Irak, raporton Anadolu.
Kreu i Delegacionit të Gjysmëhënës së Kuqe Turke në Irak, Çetin Beyatli, për Anadolu tha se ata ofrojnë ndihmë për vendet fqinje, veçanërisht në fatkeqësitë natyrore që shkaktojnë dëme dhe humbje të konsiderueshme.
Beyatli deklaroi se ata sollën 1.000 pako ushqimore për të prekurit nga përmbytjet në Sulaymaniyah dhe Kirkuk, duke shtuar se 500 pako do të shpërndahen në Sulaymaniyah dhe 500 në Kirkuk.
“Këto pako ndihme u ofruan për të mbështetur viktimat e përmbytjeve me kërkesë me shkrim të zyrës së Zëvendëskryeministrit të Rajonit (Qeveria Rajonale e Kurdistanit Irakian), Kubad Talabani. Si Gjysmëhëna e Kuqe Turke, ne jemi të gatshëm të ofrojmë të gjitha llojet e ndihmës dhe mbështetjes edhe në të ardhmen”, tha Beyatli.
Ramek Ramazan, ish-guvernatori i Qarkut Çemçemal dhe anëtar i Komisionit të Ndihmës Humanitare dhe Fatkeqësive të Qarkut, gjithashtu falënderoi Gjysmëhënën e Kuqe Turke.
Issam Namik Abdullah, drejtor i Zyrës së Gjysmëhënës së Kuqe Irakiane në Sulaymaniyah, gjithashtu vlerësoi marrjen e ndihmës, duke theksuar: “Falënderojmë Gjysmëhënën e Kuqe Turke për 500 pakot ushqimore që ata dorëzuan në depon tonë në Sulaymaniyah. Shpërndarja do të fillojë nesër në mëngjes sipas planit të përcaktuar”.
“Ne kemi shpërndarë ndihma që na kanë mbërritur më parë. Ky nuk është shembulli i parë i Gjysmëhënës së Kuqe Turke që ofron mbështetje dhe ndihmë në fatkeqësitë natyrore; është e lavdërueshme”, tha Abdullah.