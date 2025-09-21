Goditje për kompanitë teknologjike – Trump vendos tarifë të lartë për punëtorët e huaj

Trump vendos tarifë prej 100 mijë dollarësh për vizat e punës.
Presidenti amerikan, Donald Trump ka nënshkruar një proklamatë që detyron kompanitë që sponsorizojnë punëtorë të huaj në programin H‑1B të paguajnë 100 mijë dollarë në vit për çdo vize H‑1B.
Qëllimi është që të kufizohet përdorimi i programit nga kompanitë që “zëvendësojnë” punëtorët amerikanë me të huaj për paga më të ulëta, dhe të mbrohen punëtorët vendas, raporton cnn.
Vizat H‑1B përdoren për punëtorë të kualifikuar të jashtëm (p.sh. inxhinierë, programues, shkencëtarë), për periudha prej tre vjetësh, të cilat mund të rinovohen.
Tarifa prej 100 mijë dollarësh do të kërkohet çdo vit për punëtorin që përdor vizën H‑1B, dhe kjo ndryshim mund të prekë fort kompanitë e teknologjisë, sidomos ato që varen shumë nga punëtorët e huaj.
Përveç kësaj, Trump ka prezantuar një program të ri “Trump Gold Card”, që ofron leje qëndrimi të përhershme në SHBA për të huajt që paguajnë 1 milion dollarë.