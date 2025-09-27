Golf II GTI i braktisur lahet për herë të parë në një dekadë, pamjet janë mbresëlënëse

Për Larry Kosilla-n, kujdesi për makinën do të thotë të shkosh përtej; është më shumë sesa thjesht heqja e papastërtive pas një shiu të rrëmbyeshëm.
Interpretimi i tij i një automjeti të pastër përkthehet në një detaj të plotë brenda dhe jashtë, si dhe në investim në një linjë produktesh të dizajnuara për të mbrojtur atë që drejtoni për vite me radhë.
Këtu hyn në lojë Ammo NYC, duke vazhduar profecinë e një shërbimi kujdesi që filloi me hapjen e larjes së tij të makinave në vitin 2008.
Ammo lindi për të përmbushur një nevojë për mbrojtje të bojës, duke punuar me kimistë për të arritur përzierjen ideale që do të siguronte që sipërfaqet e jashtme të qëndronin të freskëta si nga fabrika për vite me radhë.
Rezultati është një kompani që ka tërhequr klientë të nivelit të lartë dhe, ndër të tjera, një kanal në YouTube që ka mbledhur 2.3 milionë abonentë.
Atje, mund ta shihni Larry-n dhe ekipin e tij të përkushtuar duke trajtuar çdo automjet me vëmendje të saktë ndaj detajeve, transmeton Telegrafi.
Çdo makinë ka rëndësi. Pra, nuk është aspak për t’u habitur kur merrni parasysh videon e fundit, e cila ka më shumë se 600,000 shikime. Sepse fokusi kthehet te një Volkswagen Golf GTI që ishte shpëtuar si gjetje në hambar.
Videoja njëorëshe nxjerr në pah një VW GTI të vitit 1991, të gjeneratës së dytë, të lyer me ngjyrë Montana Green, duke iu nënshtruar trajtimit të plotë të restaurimit pas një larjeje fillestare me presion.
Detyra e parë ishte heqja e algave dhe likeneve, vendase në rajonin e Ohios ku u gjet.
Pastaj erdhi procesi i mundimshëm i restaurimit të makinës nga lart poshtë. Pra, parakolpët dhe zbukurimet e jashtme u çmontuan, motori u hoq për shërbim mekanik dhe pjesa e brendshme u zhvesh nga ulëset dhe paneli i kontrollit origjinal për një pastrim të thellë, në vende ku ekipi i Ammo nuk mund t’i arrinte ndryshe.
Para se të rimontohej, GTI iu nënshtrua një shtrese të re të bojës Montana Green, duke iu përkushtuar sa më afër ngjyrës origjinale të ishte e mundur.
Brenda, kabina ishte jashtëzakonisht e ruajtur mirë, që do të thotë se zëvendësimi i pjesëve u mbajt në minimum.
Prekjet përfundimtare përfshinin një timon Sparco dhe fellne BBS me shumë rreze të sakta për periudhën. I restauruar në lavdinë e tij origjinale, Larry e çoi atë në Lime Rock Park për të festuar arritjen e ekipit.