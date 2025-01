Gomat inteligjente po vijnë – do të përshtaten me kushtet e rrugës

Një prodhues finlandez i gomave të veturave ka paralajmëruar një produkt të ri që parashikon të arrijë në rrugët evropiane dhe botërore.

Gomat Nokian ka njoftuar një zhvillim të ri revolucionar në botën e gomave. Po vijnë goma inteligjente që do të përshtaten me kushtet e rrugës. Parashikohet që gomat e para inteligjente do të tregtohen deri në vitin 2035.

Prodhuesi i njohur i gomave thekson se tashmë në treg ka goma të pajisura me sensorë që, duke përdorur lidhjen Bluetooth, ndajnë të dhënat për temperaturën dhe presionin e ajrit. Ndërsa zëvendëspresidenti i inovacionit dhe zhvillimit, Teemu Soini pranoi se gomat inteligjente nuk ishin gati pesë vjet më parë, ai tha se teknologjia e sotme është mjaft e qëndrueshme dhe mjaft e ulët në fuqi, saqë sensorët mund të funksionojnë gjatë gjithë ciklit të jetës së gomës.

Dhe ky është një parakusht për një efekt sinergjik me një fushë tjetër zhvillimi, krijimin e gomave që mund të përshtaten me kushte të ndryshme drejtimi. Në veçanti, këto goma mund të ndryshojnë sipërfaqen e tyre për të përmirësuar tërheqjen, trajtimin dhe performancën, shkruan carscoops.

Për shembull, imagjinoni se jeni duke vozitur në autostradë për në një pistë jashtë rrugës. Në mënyrë ideale, ju duhet të keni një dizajn gome që optimizon konsumin e karburantit, trajtimin dhe komoditetin gjatë udhëtimit. Kur të arrini në park, hapat e gomave mund të ndryshohen për të optimizuar tërheqjen në papastërti dhe baltë.

Kjo tingëllon si një e ardhme e largët, por Nokian pretendon se “kjo linjë kërkimi mund të reflektohet në produktet e konsumit që në dhjetë vjet nga tani.”

Megjithatë, nuk është plotësisht e qartë se si do të funksionojnë këto goma. Soini deklaroi se “rregullimi i pamjes së brazdave do të përmirësonte ndjeshëm karakteristikat e trajtimit të gomave”. Ai beson se deri në vitin 2035, gomat Nokian do të kenë një gomë që “mund të reagojë ndaj ndryshimeve në kushtet e drejtimit”.