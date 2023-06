Google Chrome së shpejti do të jetë në gjendje të konvertojë PDF-at në tekst dhe më pas t’i “lexojë ato me zë”

Kompania Google së shpejti do t’ua lehtësojë jetën personave me shikim të dëmtuar duke futur teknologjinë OCR (njohja optike e karaktereve) në Chrome, e cila do të mundësojë konvertimin e fajllave PDF në tekst dhe më pas “leximin e tij me zë”. Por, kjo nuk është e gjitha, sepse i njëjti mjet do të përshkruajë fotot.

Funksioni i ri do të shpërndahet për përdoruesit në “muajt e ardhshëm” dhe Google planifikon ta zgjerojë përmes Chrome. Megjithatë, ende nuk dihet se cilat platforma do të marrin përmirësimin.

Lëvizja nga Google është pjesë e një shtytjeje më të gjerë arsimore që përfshin licencimin e aplikacioneve për Chromebook-ët shkollorë dhe qasjen falas në Adobe Express në SHBA.

Administratorët do të kenë më shumë kontroll mbi atë që studentët dhe mësuesit mund të kenë qasje në pajisjet e tyre Chromebook dhe do të jenë në gjendje t’i ndalojnë studentët të kopjojnë nga uebfaqet e caktuara, të tilla si mjetet gjeneruese të AI që mund t’i ndihmojnë ata të mashtrojnë në teste. Nga ana tjetër, përdoruesit do të mund të fikin mikrofonin dhe kamerën më lehtë pavarësisht se ku janë në OS.

Mjeti për konvertimin e PDF-së dhe leximin e tekstit është menduar kryesisht për përdorim në klasa ku ka studentë që kanë probleme me shikimin, në mënyrë që ta kenë më të lehtë të lexojnë materiale të skanuara nga klasa ose artikuj të nevojshëm kërkimor. Gjithashtu do ta bëjë internetin më të qasshëm për publikun.