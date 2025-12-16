Google Pixel Watch 4 tani veçori të reja dhe ka përgjigje inteligjente më të mira

Përditësimi më i fundit i Google për Pixel Watch 4 sjell me vete dy veçori të reja.
Së pari, ju merrni më shumë gjeste. Këto u zbuluan së fundmi përmes një analize të thellë të kodit.
Tani mund të dyfishoni gishtin dhe të përdorni një rrotullim të kyçit të dorës për të kontrolluar veçori të ndryshme të orës pa e prekur kurrë ekranin.
Shembujt përfshijnë shfletimin e njoftimeve, shpërfilljen e tyre, shtyrjen e alarmeve, menaxhimin e një kohëmatësi ose kronometri, ndalimin e muzikës, zgjedhjen e një përgjigjeje inteligjente, përgjigjen dhe përfundimin e thirrjeve telefonike.
Këshilla në ekran do të shfaqen për t’ju njoftuar kur mund t’i përdorni këto gjeste, transmeton Telegrafi.
Së dyti, përgjigjet inteligjente tani janë përmirësuar si për Pixel Watch 4 ashtu edhe për Pixel Watch 3.
Përgjigjet e reja inteligjente përdorin modelin gjuhësor të bazuar në Gemma në pajisje, i cili është dy herë më i shpejtë dhe pothuajse tre herë më efikas në përdorimin e memories krahasuar me atë të mëparshëm.