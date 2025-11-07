Greqi, mjekët që kanë hyrë në grevë, protestojë para Ministrisë së Shëndetësisë

Mjekët në Greqi mbajtën protestë përpara Ministrisë së Shëndetësisë në Athinë, në kuadër të grevës që nisën dje, raporton Anadolu.
Të organizuar nga Federata Greke e Shoqatave të Mjekëve të Spitaleve (OENGE), mjekët përsëritën kërkesat e tyre për punësim të përhershëm të stafit, rritje të pagave dhe forcim të sistemit publik të kujdesit shëndetësor.
Mjekët u mblodhën përpara ndërtesës së Ministrisë që nga mëngjesi, duke mbajtur pankarta me mbishkrimet si “Kujdesi shëndetësor nuk është biznes, është e drejtë publike” dhe “Ne duam siguri në punë dhe paga të mira”.
Përfaqësuesit e OENGE-s kërkuan që qeveria të zbatojë rritje prej 20 për qind të pagave në të gjitha nivelet, dyfishim të pagesave të turneve dhe të japë përjashtime nga taksat për punonjësit e kujdesit shëndetësor.
Protestën e mbështeti edhe Federata Greke e Mjekëve të Laboratorit (PERGI).
Me thirrje e OENGE-s, mjekët që punojnë në spitalet publike në të gjithë vendin vendosën të hyjnë në grevë 48-orëshe dje, duke kërkuar kushte më të mira të kujdesit shëndetësor, rritje të stafit dhe paga më të larta.